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Muhalefetin boykot çağırısı elinde patladı: Ankara'da alışveriş yoğunluğu yaşandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından yapılan boykot çağrıları, Başkent'te alışveriş merkezleri (AVM) ve merkezi noktalardaki hareketliliği durdurmadı. Kızılay başta olmak üzere kent genelindeki AVM'lerde vatandaşların alışveriş yapmaya devam ettiği gözlendi.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Muhalefetin boykot çağırısı elinde patladı: Ankara'da alışveriş yoğunluğu yaşandı
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İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından yapılan boykot çağrıları sonrası, kentteki AVM'ler ve en çok tercih edilen merkezi noktalardan Kızılay'da vatandaşlar alışveriş yapmayı sürdürdü.

Bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşurken, bazıları daha sakin kaldı.

Özellikle giyim, elektronik, kitap mağazaları ve kafelerde kalabalık dikkati çekerken, birçok vatandaşın ellerinde poşetlerle dolaştığı, kafeler ve yemek alanlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

KIZILAY

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ise vatandaşların açık alanlarda vakit geçirdikleri, mağazaları gezerek alışveriş yaptıkları görüldü.

Bazı kafe ve mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bazı dükkanlarda ise iş yeri sahiplerinin müşteri beklediği gözlemlendi.

Restoran işletmecisi Murat Uyar, AA muhabirine, "Bizi etkileyen bir boykot olmadı, çünkü biz gıda üzerineyiz. Marka ya da belirli firmalarla bir bağımız olmadığı için. Bizi kapsayan bir durum olmadı yani. Açıkçası biz günlük rutin işlerimizi, müşteri ağırlığımızı devam ettiriyoruz. Günlük sayımıza, hedefimize devam ediyoruz." dedi.

Boykot çağrılarını yanlış bulduğu değerlendirmesinde bulunan Uyar, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce nerelerde denediler? Daha önce denedi mi bunu, çağrıyı yapanlar, bir de buna bakmak lazım. Niye yapıyorsunuz yani 2 Nisan'ın özelliği ne, Türk esnafından neden alışveriş yapmıyoruz ya da herhangi bir firmadan neden alışveriş yapmıyoruz, bunun altında yatan gerekçe ne, bunlara bakmak lazım. Bugün niye alışveriş yapmıyoruz, esnafı niye zor duruma düşürüyoruz, bunun amacı ne? Neden böyle bir çağrı yapıldı? Altını neyle doldurdular ona bakmak lazım. Ben yanlış olarak değerlendiriyorum."

"KESİNLİKLE ETKİLENMEDİK"

Mağaza işletmecisi Barış Tuğra da boykot çağrılarından etkilenmediklerini ve normal seyrinde satışlarına devam ettiklerini belirtti.

Tuğra, "Bu boykotun bize karşı bir etkisi yok. Zaten içerisi gördüğünüz gibi kalabalık. Her türlü kıyafet bulunuyor, aldığımız ürünler Türk malıdır, yerli üretim yani." diye konuştu.

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