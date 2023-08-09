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Muhalefetin iftiralar silsilesi! DP'li Enginyurt Meclis kürsüsünde akıl tutulması yaşadı

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yalanladığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir' dediği yönündeki gerçek dışı haberleri yeniden dile getirerek iftira yoluna başvurdu. Meclis kürsüsünde akıl tutulması yaşayan DP'li Enginyurt, 'Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor.' yalanını sürdürdü.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Muhalefetin iftiralar silsilesi! DP'li Enginyurt Meclis kürsüsünde akıl tutulması yaşadı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" dediği yönündeki gerçek dışı haberler bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu haberlerde Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adeti günaydın yerine Essalamü Aleyna ve ala ibadillahissalihin demek gerekiyor" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

DMM HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI DUYURDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 2021 yılından bu yana ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Günaydın demek cahiliye dönemi adetidir" şeklinde bir açıklamasının olduğu iddiaları gerçek değildir.

Ali Erbaş, ilk olarak 2021 yılında ortaya atılan bu iddiayı yalanlayarak kendisinin de "günaydın" kelimesini kullandığını belirtmişti."

MECLİS KÜRSÜSÜNDE İFTİRAYI SÜRDÜRDÜ

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Erbaş hakkında ortaya atılan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığının açıklanmasına rağmen Meclis kürsüsünde konuyu gündeme getirdi. Geçtiğimiz gün Akbelen gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de konuşan Enginyurt, "Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm." dedi.

Sesini yükselten Enginyurt, AK Parti sıralarından yükselen itirazlara, "Bağırma lan oradan! Gel buraya! Ne bağırıyorsun?" sözleriyle cevap verdi.

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