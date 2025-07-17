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Muhalefetin LGS hazımsızlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tartışma imam hatip düşmanlığına evrildi

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin LGS yalanına sert tepki göstererek '13-14 yaşındaki çocuklarımızın saf, temiz masum duygularını istismar ettiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip düşmanlığına evrildi' dedi.

HABER MERKEZİ17 Temmuz 2025 Perşembe 20:16 - Güncelleme:
Muhalefetin LGS hazımsızlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tartışma imam hatip düşmanlığına evrildi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bütün bu hazımsızlığın işaretini LGS tartışmasında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip konusuna geldi. Bursa'daki bir imam hatip okulunun astığı tebrik pankartı hedef alınarak öğrenciler üzerinden konuşuldu. Bir defa şunu açıkça söyleyeyim. Bütün sahalarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Bunlara riyakat etmek iktidar muhalefet olmak üzere hepimizin görevidir. Duyumla dedikodu ile siyaset yapılmaz. Dezenformasyon yapmayın. Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz iktikbalimizin mimarlarısınız" dedi.

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