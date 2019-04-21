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Muhalif Araplar ve öğrenciler ile ilgili bilgi toplamışlar

MİT, Kaşıkçı cinayetinden sonra Türkiye’ye gelip, muhalif Araplar ve öğrencilerle ilgili bilgi toplayan 2 casusu yakaladı. Casuslardan biri 6 aydır, diğeri de 1 aydır MİT’in takibindeydi.

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İki Birleşik Arap Emirlikleri casusu S.S. ve yardımcısı Z.H., MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla yakalandı. S.S.’nin Ekim 2018’de yani Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden hemen sonra Türkiye’ye geldiği tespit edildi. İki isim Türkiye’deki yabancı şahıslar, özellikle de Arap ülkesi vatandaşı olanlarla irtibata geçti. Casusların amacı Türkiye karşıtı bir yapı oluşturmak, Türkiye’de yabancı Arap uyruklu şahıslar hakkında bilgi toplamaktı. Türk yetkililer, iki casusun Arap vatandaşlarından para karşılığında bilgi derleyip, kayıt altına aldıklarını da tespit etti. Casusların; İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'a gittikleri ve yoğun telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Tutuklanan şüpheliler, topladıkları bilgileri BEA istihbaratına aktardı. Casus olduğunu itiraf eden iki isim “Türkiye'ye çalışma yapmak için geldik” dedi.
 
DAHLAN’IN CASUSLARI
 
Ajanların Kaşıkçı cinayetinde rol alıp almadığı araştırılıyor. Birçok ülkede görev yaptığını belirlenen Filistin asıllı casusların, ‘Ortadoğu’nun kiralık katili’ olarak anılan Muhammed Dahlan’a yakın olduğu belirtildi. Dahlan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile S. Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın tetikçiliğini yapıyor. (Akşam)
 

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