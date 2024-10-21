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Muhalif medyada skandal FETÖ paylaşımı! FETÖ elebaşı Gülen'in arkasından yas tuttular

Muhalif yazar Ruşen Çakır tarafından yönetilen Medyascope adlı haber sitesi, FETÖ elebaşının ölümünün ardından skandal bir başlığa imza attı. 2016 hain darbe girişimi için talimat veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü 'Gülen hareketi lideri' ifadesiyle duyuran Medyascope'in ardından Yeni Asya Gazetesi'nin yöneticisi Kazım Güleçyüz, FETÖ camiasına baş sağlığı diledi. Paylaşımlar tepkilerin odağı oldu.

Kübra ŞENAL / Muhabir21 Ekim 2024 Pazartesi 12:49 - Güncelleme:
Muhalif medyada skandal FETÖ paylaşımı! FETÖ elebaşı Gülen'in arkasından yas tuttular
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FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberi, FETÖ'nün kendi yayın organları ve yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından duyuruldu.

Öte yandan AB ve Amerika'dan fonlandığı bilinen Medyascope haber sitesi ile Yeni Asya Gazetesi'ni yöneten Kazım Güleçyüz'ün söz konusu FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin paylaşımları tepki çekti.

Terörist Gülen'in ölümünün ardından yas tutan muhalif medya ve yöneticileri kendilerini ifşa etti.

HABER TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Tüm medya kuruluşları terörist Gülen'in ölüm haberini "FETÖ elebaşı" şeklinde verirken Medyascope adlı haber sitesi FETÖ terör örgütünü masum bir hareket olarak lanse etme çabasına girerek ölüm haberini, "Gülen hareketinin lideri öldü" ifadesiyle verdi.

Haber sitesinin attığı başlık sosyal medyada ve siyasi çevrelerde tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, Medyascope'un bu tutumunu eleştirirken, yabancı kaynaklı fonların etkisini de dile getirdi.

İşte bazı tepkiler:

PAYLAŞIMI SİLDİ

Medyascope, gelen tepkilerin ardından başlığı "Fetullah Gülen öldü" şeklinde değiştirdi. Ancak bu düzeltme, kamuoyundaki tartışmaları sona erdirmedi. Birçok kişi, ilk kullanılan ifadenin bilinçli bir tercih olduğunu savunarak Medyascope'un gerçek niyetini sorgulamaya devam etti.

KAZIM GÜLEÇYÜZ'DEN FETÖSEVİCİLERE BAŞ SAĞLIĞI

Yeni Asya grubu mensubu ve Yeni Asya gazetesini yöneten FETÖ'cü Kazım Güleçyüz ise FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü üzüntüyle karşılayarak rahmet ve baş sağlığı mesajı yayımladı.

FONDAŞ MEDYA İLİŞKİSİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin sergilediği üslubu, Medyascope'un aldığı yabancı fonları yeniden gündeme getirdi. Amerikan Chest Foundation'ın verilerine göre, son 10 yılda Türkiye'deki birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda bağış yapıldığı ortaya çıktı. Medyascope'un 2022 yılı itibarıyla 1 milyon 200 bin TL ödeme aldığı belirlendi. Daha önceki verilerde ise, 2016-2020 yılları arasında toplam 477 bin 58 dolar fon aldığı kaydedildi.

FON ALIMI DEVAM ETTİ

Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen Ruşen Çakır'ın, yabancı kuruluşlardan fon almaya devam ettiği tespit edildi. 2023'te Medyascope, İsviçre merkezli Sivil Haklar Savunucuları'ndan 3 milyon 390 bin lira, Belçika merkezli Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan ise 7 milyon 40 bin lira aldı. Ayrıca Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan 5 milyon 376 bin lira ve Uluslararası Gazeteciler Enstitüsü'nden 150 bin lira hibe alındığı belirtildi.

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