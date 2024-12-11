Muhaliflerin zaferi komşunun uykusunu kaçırdı! Suriye'de söz sahibi tek ülke Türkiye

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Muhalifler, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük sağlarken, Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Muhaliflerin kesin zaferiyle Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ermiş ve rejim lideri Esed, başkentten uçakla kaçarak Rusya'ya sığınmıştı. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin diplomasi trafiği yoğunlaşırken, birçok ülke Suriye ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Suriye'deki gelişmeleri yakın takibe alan Yunan basını ise bir haberde, Avrupa'nın, Suriye'deki tüm ulusal ve dini azınlıkların korunması ve sorunsuz bir demokratik geçiş hakkında iyi dileklerde bulunan açıklamalar sunarak 'bekle ve gör' durumuna geçtiği ifade edildi. Esed'in devrilmesinin Avrupa başkentlerini şaşırttığı ifade edilen haberde, şu anda ortaya çıkan 'büyük oyun'da yer alan önemli oyuncular arasında Avrupa ülkelerinin hiçbirinin yer almadığı vurgulandı.

Haberde, Yunanistan için rejimin düşüşüyle ortaya çıkan daha geniş bölgesel değişimler olduğu belirtilerek, Türkiye'nin rolünün ise güçlendiği aktarıldı. Yunan basını, şu anda Türkiye'nin, Suriye'deki iç gelişmeler üzerinde önemli etkiye sahip tek ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin Suriye üzerindeki etkisinin dış politikada kendisini göstereceği ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ile Donald Trump yönetimindeki yeni ABD hükümetiyle ilişkilerde önemli bir araç haline geleceği ifade edildi.

Haberde son olarak, Yunanistan ve AB'nin Suriye'deki son gelişmeler karşısında pasif kaldığı ifade edilerek, Ankara'nın bu konuda önemli bir konumda yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan yabancı basın, Suriye'deki yeni durum karşısında Türkiye'nin inşaat ve müteahhitlik sektörlerinde önemli kazançlar elde edebileceğini belirterek, uluslararası altyapı projelerinde uzmanlıklarıyla tanınan Türk şirketlerinin, Suriye'nin yollarını, köprülerini, kamu binalarını ve kamu hizmet ağlarını yeniden inşa etmede öncü bir rol oynamak için iyi bir konumda olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarının 'Türk şirketlerinin üstün olduğu bir alan olan ulaşım altyapısının' yeniden geliştirilmesini de içereceği belirtildi. Havaalanlarını modernize etmekten tedarik zincirlerini yönetmeye kadar, Türk Hava Yolları gibi çeşitli Türk firmalarının önemli bir ekonomik sıçramaya uğrayacağı ifade edilerek, Türkiye'nin kara ve demir yolu ağlarının, Suriye ile ticaret için verimli rotalar sunarak stratejik avantajını daha da sağlamlaştıracağı vurgulandı.

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