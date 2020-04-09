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Güncel

Muhammed harçlığını Milli Dayanışma için bağışladı

Aydın'da 7 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği 772 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 15:18
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Ata Mahallesi'nde yaşayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Timur, ailesine, kumbarasında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.

Çocuklarının bu davranışı karşısında çok mutlu olan aile, polisi aradı.

Küçük çocuk, biriktirdiği 772 lirayı evlerine gelen polis ekiplerine tutanakla teslim etti.

Çok mutlu olduğunu belirten Timur, "Bu kampanyaya küçük bir katkıda bulunmak için kumbaramı bağışladım. Biz bize yeteriz Türkiyem." dedi.

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