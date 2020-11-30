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Muhammet Erin'den 2021 yılı ilaç fiyatlarına yönelik açıklama

Pharma C Ecza Deposu Kurucu Muhammet Erin, sektördeki 10 yıllık tecrübesiyle 2021 yılında ilaç fiyatlarında artış olacak mı, ya da ne kadar artış olacak şeklinde merak edilen soruları yanıtladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
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Dolar ve Avro kurunda yaşanan düşüşün ardından özellikle ilaç fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacağına yönelik bilgiler veren Pharma C Ecza Deposu Kurucu Muhammet Erin “Her yılın sonunda olduğu gibi bu yılın sonunda aynı sorularla karşılaşıyoruz. İlaç fiyatlandırılmasında yasal bir süreç var. Yönetmelik gereği ilaç fiyatları belirlenirken Avro kuruna göre belirleniyor. Her yılın şubat ayında Avro değerindeki artışa göre ilaçlar yeniden fiyatlandırılıyor ve yeni fiyatlarla satış gerçekleşiyor. Dövizdeki artışlar değerlendirildiğinde ilaç fiyatlarında da yükselme olacağı net. 2020 yılında %12.10 zam yapılmıştı. İlaç sektöründe her yılsonunda piyasada bazı ilaçların bulunamadığını görüyoruz. Biz bu yıl aynı sorunlarla karşılaşmak için gerekli önlemleri aldık.” dedi.

1995 yılı, Batman doğumlu olan Muhammet Erin, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamıştır. Erin “Pharma C Ecza Deposu olarak ilaç sektöründeki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 10 adet depomuz var. Aynı zamanda bünyemizde bulunan fabrikamızda ilaç üretimi de yapmaktayız. 2021 yılında yeni yapacağımız yatırımlarla sektörde daha fazla büyümeyi hedefliyoruz. Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle hizmet vermeye ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyoruz. Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte biz de marka olarak görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz.” dedi.

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