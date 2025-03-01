Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı: Tutuklandı

İstanbul Havalimanı yolundaki kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- OLAY

İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde ATV aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen Muhammet Gürcan Koçak, M.Y'nin kullandığı servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul Havalimanı'nda yakalanan M.Y'nin ilk ifadesinde, olay günü yoğun kar yağışı olduğunu ve bir kişiye çarptığını fark etmediğini, yabani bir hayvana çarptığı düşüncesiyle yoluna devam ettiğini söylediği öğrenilmişti.