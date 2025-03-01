İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı: Tutuklandı
Güncel

Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı: Tutuklandı

Eyüpsultan'da, arızalanan ATV aracını kontrol etmek için emniyet şeridinde duran Muhammet Gürcan Koçak'a (25) çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen minibüsün sürücüsü tutuklandı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçmıştı: Tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Havalimanı yolundaki kazanın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- OLAY

İstanbul Havalimanı yolu Göktürk istikametinde ATV aracının arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen Muhammet Gürcan Koçak, M.Y'nin kullandığı servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul Havalimanı'nda yakalanan M.Y'nin ilk ifadesinde, olay günü yoğun kar yağışı olduğunu ve bir kişiye çarptığını fark etmediğini, yabani bir hayvana çarptığı düşüncesiyle yoluna devam ettiğini söylediği öğrenilmişti.

  • eyüpsultan
  • kaza
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.