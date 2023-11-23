Muhammet Talayhan: Son yıllarda ülkemiz sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu

Son yıllarda ülkemizin sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Muhammet Talayhan her ay 100 civarı hastaya hizmet verdiklerini ve ülke ekonomisine de bulundukları katkıdan dolayı kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Muhammet Talayhan yurt dışından kendilerine sağlık turizmi için gelenleri öncelikle sağlık ekibimiz karşılıyor ve gelen hastalarımız sorunlarını uzmanımıza iletiyorlar. Almak istedikleri hizmetle ilgili ekibimiz hemen bir program hazırlayarak uygulamaya koyuluyor.

Son dönemde yoğun olarak saç ekimi ve diş sağlığı konusunda hizmet verdiklerini söyleyen Muhammet Talayhan " Bilindiği gibi yurt dışında bu hizmetlerin bedelleri çok yüksek rakamlarda. Biz kurum olarak bu rakamların çok çok altında ve daha mükemmel bir şekilde hizmet veriyoruz. Saç ekimi için gelen müşterilerimize ortalama 3-5 gün aralığında arzu ettiği saç tasarımını kendisine sunabiliyoruz. Diş sağlığı için gelen hastalarımıza da şartlar uygun olduğu takdirde 1 gün içerisinde implant tedavisine başlayabiliyoruz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Muhammet Talayhan son dönemlerde merdiven altı diye tabir edilen işyerlerinin sektöre darbe vurduğuna dikkatleri çekerken bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın ciddi tedbirler almasından duyduğu memnuniyeti dilet getirdi. Talayhan ayrıca diş estetiği taleplerinde de ciddi bir artış olduğunu ve hastalarının genellikle çoğunluğu Danimarka olmak üzere İsveç, Norveç ve Finlandiya ağırlık olduğunu da belirtirken geçtiğimiz aylarda yılın sağlık turizmine katkılardan dolayı aldığımız ödülle de başarımızı perçinledik " diyerek duygularını ifade etti.