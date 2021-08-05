5 Ağustos 2021 Perşembe 09:53 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:53

Muharrem ayı yaklaşıyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayından sonra gelen Muharrem ayının onuncu günü "Aşure günü" olarak adlandırılır. Milyonlarca Müslüman, Muharrem ayının hangi gün başladığını merak ediyor. Muharrem ayında Hicret ve Kerbelâ gibi önemli olaylar yaşanmıştır. Bu nedenle bu ayda ibadet etmenin önemi büyüktür. Peki Muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte Muharrem ayı başlangıcı 2021

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem ayı, 2021 yılında Ağustos'un 9'unda başlıyor. Pazartesi günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü Ağustos'un 18'inde idrak edilecek.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından sonra en kıymetli aydır. Peygamber Efendimiz, bu ayda oruç tutulması ve ibadetlerde daha dikkatli olunması gerektiğini tavsiye etmiştir. Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilir.

Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere diğer semavi dinlerde de oldukça ehemmiyetli olan Muharrem ayı birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Allah'ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir. Ayrıca bu ayda Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali Kerbela'da şehid edilmiştir. Bu nedenle bu ayda ibadetlere özen gösterip, namazları ihmal etmemek gerekir.