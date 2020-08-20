Muharrem ayı neden önemlidir? Muharrem ayının fazileti ve önemi

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 16:41

Muharrem ayına girdiğimiz bu günlerde dini vazifelerini yerine getirmek isteyen müminler Muharrem ayının fazileti ve önemini araştırıyor. Allah’ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin gerçekleşmesi Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir. Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün başlayan bu özel ayın gelmesiyle beraber Müslümanlar Muharrem ayı neden önemlidir? sorusuna yanıt arıyor. Muharrem ayı, dört haram aydan biri olup bu ayda yapılan ibadetler daha faziletli olarak ifade edilmiştir. Peki Muharrem ayının fazileti ve önemi nedir? İşte Muharrem ayında peygamberlerin başına gelen olaylar ve geçirdikleri imtihanlar...

MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından sonra en kıymetli aydır. Peygamber Efendimiz, bu ayda oruç tutulması ve ibadetlerde daha dikkatli olunması gerektiğini tavsiye etmiştir. Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul ediliyor. İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed'in hicreti esas alınarak, hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başladı. Bu özel ayın gelmesiyle beraber birçok kişi Muharrem ayının fazileti ve önemini araştırmaya başladı. Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu ayda Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin bin Ali Kerbela'da şehid edilmiştir.

Başta Kuran-ı Kerim olmak üzere diğer semavi dinlerde de oldukça ehemmiyetli olan Muharrem ayı birçok önemli olaya şahitlik etmiştir. Allah’ın peygamberleri imtihanlardan geçirmesi, tövbelerini kabul etmesi, bir sürü önemli hadisenin gerçekleşmesi Muharrem ayında gerçekleştiği bilinmektedir. Bu nedenle bu ayda bol bol dua edip namazları ihmal etmemek gerekir.

MUHARREM AYI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim’in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.

Hicri yılın ilk basamağı olan Muharrem ayının önemi ilahi dinler açısından büyüktür. Özellikle bu ayın onuncu gününe ‘Âşura’ denir.

İnsanlık tarihi, bu ayda meydana gelen çok önemli olaylara şahit olmuştur. Hadîslerde ve değişik kaynaklarda rivayet edilen olaylardan bazılarını özetle şöyle sıralayabiliriz.

• İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’in tövbesi bu ayda kabul olunmuş,

• Hz.Nuh’un kavminin başına gelen tufan son bulmuş ve gemisi bu ayda Cudi dağına oturmuş,

• Hz İbrahim, Âşura günü doğmuş, İlahlık iddiasında bulunan Nemrut’un ateşinden bu ayda kurtulmuş, Allah (c.c.) ona yolun doğrusunu bu günde göstermiş,

• Evlat acısı ve hasretiyle kavrulan Hz.Yakup’un gözleri bu günde görmeye başlamış, bu ayda oğlu Hz. Yusuf’a kavuşmuş, kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan ve daha sonra efendileri tarafından atıldığı zindandan bu ayda çıkartılarak Mısır Azizi tarafından devlet hazinesinin başına getirilmiş,

• Sabır ve tahammül kahramanı Hz. Eyyüb bu ayda hastalıklarından şifa bulmuş,

• Hz. Musa, bu ayda doğmuş, kendisine bu ayda bir mucize ihsan edilmiş, kavmiyle beraber Kızıl Deniz’i geçmesi ve Firavun’un ordusuyla beraber suda boğulması bu ayda olmuş,

• Hz Davud’ un tövbesi kabul edilmiş,

• Hz.Süleyman’a mülk (hükümranlık) verilmiş,

• Hz Yunus balığın karnından kurtulmuş,

• Hz. İsa bu ayda doğmuş ve Yahudilerin şerrinden bu ayda semaya yükseltilerek kurtulmuş,

• Hz Muhammed’in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ay da verilmiştir.

Bütün bu hadiselerin yanında Sevgili Peygamberimiz'in 'cennet çocuklarının efendileri' diye övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın çocuklarından biri olan Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı, Hicri 61 yılının 10 Muharrem aşure gününde (Miladi 10 Ekim 680) siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da önce susuz bırakılmış, ardından da hunharca şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin'in bugünde şehit edilmesi sebebiyle Müslümanların ortak hafızasında artık bu müessif olayla hatırlanır olmuştur.

Muhammed'in kızı Fatıma'nın Muhammed’in kuzeni Ali'den olma oğlu İmam Hüseyin'in Şehid edilmesi, Şiilerce her sene Aşûre Günü'nde yâd edilir. Sünnîler ise İslam'da matem yapılmaması kaidesine uyarak bu günleri ibadet yaparak ve Mevlid okutarak geçirirler.