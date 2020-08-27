27 Ağustos 2020 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 12:51

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Muharrem ayının 9-10-11. günlerinin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki Muharrem ayının 9-10-11. günleri ne zamana denk geliyor? Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? İşte detaylar...

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının 9. ve 10 gününün oruçla geçirilmesinin yanında namazlara da dikkat edilmelidir. Özellikle farz olan 5 vakit namazı kazaya bırakılmaması gerekir. Bunun yanında geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

MUHARREM AYININ 9-10-11. GÜNLERİ NE ZAMANA DENK GELİYOR?

Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos'ta başladı. Yani Aşure günü olan 29 Ağustos Muharrem ayının 9. günüdür. 29,30 ve 31 Ağustos 2020 bu sene Muharrem orucunun tyutulacağı vakitlerdir.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.”

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti. Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi; bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2020’de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020

20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM 1442 )

29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ (MUHARREM 1442 )