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Muharrem Hadi Dilekci için Meclis'te tören düzenlendi

Hayatını kaybeden 20 ve 21. Dönem Kastamonu Milletvekili Muharrem Hadi Dilekci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

AA8 Nisan 2025 Salı 11:59 - Güncelleme:
Muharrem Hadi Dilekci için Meclis'te tören düzenlendi
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Törene, Dilekci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ile Uğur Bayraktutan, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, eski bakan, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Dilekci'nin cenazesi bugün Kastamonu Nasrullah Kadı Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çerçi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1943 yılında Kastamonu'da doğan Dilekci, Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Öğretmen ve okul müdürü olarak çok sayıda okulda görev yapan Dilekci, 20. ve 21. Dönem Kastamonu milletvekili olarak Meclis'e girdi. Dilekci, evli ve 2 çocuk babasıydı.

  • Muharrem Hadi Dilekci
  • Meclis
  • Kastamonu Milletvekili

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