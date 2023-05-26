Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

Muharrem İnce'nin, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

'KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" sözleriyle CHP'lilerin yaptığı baskılara da tepki gösterdi.