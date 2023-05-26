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Muharrem İnce 28 Mayıs kararını verdi! Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı

Memleket Partisi, genel başkan Muharrem İnce başkanlığında ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için toplandı. Yapılan Merkez Yürütme Kurulu'ndan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememe kararı çıktı.

26 Mayıs 2023 Cuma 08:35 - Güncelleme:
Muharrem İnce 28 Mayıs kararını verdi! Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı
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Memleket Partisi'nde MYK toplandı. Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

Muharrem İnce'nin, "Çekildigimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

'KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Öte yandan Memleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" sözleriyle CHP'lilerin yaptığı baskılara da tepki gösterdi.

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