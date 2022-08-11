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Muharrem İnce isim vererek açıklamıştı... Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün iddia ettiği Halk TV, Tele1 ve KRT'nin CHP Ve İP'ten fonlandığına Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Yanardağ katıldığı canlı yayında iddialara yönelik, 'Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz.' dedi.

11 Ağustos 2022 Perşembe 23:55 - Güncelleme:
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ile İP'den her ay düzenli para aldığını iddia etmişti. Bu iddialara, Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan cevap geldi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yanardağ, "TELE 1, Halk TV ve KRT Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den her ay düzenli olarak para alıyormuş. Tele 1 ve tüm televizyon kanallarının gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir." dedi.

"MİTİNG YAYINLADIĞIMIZ İÇİN PARA ALIYORUZ"

Yanardağ, "Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." ifadeleriyle yanıt verdi.

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