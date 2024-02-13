Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki: Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 79 belediye başkan adayını açıkladı.

İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor." diye konuştu.

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Muharrem İnce, geçen yılki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçmene "Sizi kandırıyorlar" dediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Selim Temurci CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Kendi partisi diyor ki 'Gel İstanbul'dan aday ol', 'Olmam, ben AK Parti'nin adayını destekleyeceğim' diyor. Oy verenlerin vicdanına, beynine bırakıyorum bunu. Birol Aydın, CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti, ben adayım' diyor. Böyle 39 kişi var. Yazık, günah."

İnce, 17 Şubat Cumartesi İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını, Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve bir sürprizleri olacağını aktardı.

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İnce, daha sonra 11 büyükşehir, 7 il, 61 ilçe olmak üzere toplam 79 belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zafer Burak Hasar, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ethem Efe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ruşen Sever, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Çağlayan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cuma Akpınar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Deniz Coşkun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünal Karasağız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülnur Efe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Seyit Ahmet Koçak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Barış Tunca, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Ertuğrul Aybay oldu.