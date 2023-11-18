14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala CHP'liler tarafından linç edilen Muharrem İnce, "17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi" kumpaslarını anımsatan çirkin bir kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.

Uzun süre sessizliğini koruyan İnce "CHP'ye dönecek" iddilarına noktayı koydu.

"CHP'YE DÖNMEK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kapan Özgür Özel'in eski CHP'lilere seslenerek, "Gelin baba evine güçlenelim." sözleri sonrası CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan İnce böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.

İnce şu ifadelerle CHP'ye kapıları kapattı: Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız.

"YEREL SEÇİMİ CHP'NİN KAZANMASI ZOR"

Yerel seçimlere ilişkin de mesaj veren Muharrem İnce CHP'nin işinin zor olduğuna dikkat çekti.

İnce, "Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor. 2019 seçimlerini kazanmak daha kolaydı. " ifadelerini kullandı.

İnce, "Neden derseniz; çünkü iktidar bir psikolojik üstünlük kazandı. Cumhurbaşkanlığını aldı, Parlamento çoğunluğunu aldı. Bir psikolojik üstünlük var. O üstünlükle seçime gidiyor." dedi.