İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6029
  • EURO
    33,1063
  • ALTIN
    1999.16
  • BIST100
    8843.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: FETÖ ve PKK'yla iş tutuyorsunuz
Güncel

Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: FETÖ ve PKK'yla iş tutuyorsunuz

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin FETÖ ve PKK ile ilişki içinde olduğu için halktan oy alamadığını söyledi.

AJANSLAR8 Şubat 2024 Perşembe 07:30 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: FETÖ ve PKK'yla iş tutuyorsunuz
ABONE OL

Mersin'in Tarsus ilçesinde temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında CHP'yi eleştiren İnce, "Kimin kaybettiğine iyi bakın. Televizyonlara çıkıyordu anketçiler, 'Yüzde 62.3 Kemal Kılıçdaroğlu', dediler mi bunu, dediler. 'Muharrem İnce çekil, çekil'. 'Cumhuriyetin son seçimi'. 'Batıyoruz, bitiyoruz'. Yalan söylediler millete. 'Ya yapmayın etmeyin, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz' dedik. İnandıramadık" dedi.

Muharrem İnce "Tencere, iktidarı yıkar, doğrudur. Ama güvenlik, tencereyi yıkar. Sen FETÖ'yle, PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira bile olsa yine sana oy vermez" şeklinde konuştu. İnce, "Ben anlatmaya çalıştım. Bin yıldır bu topraklar Moğollar'ı gördü, Yunan'ı gördü, İngiliz'i gördü, Fransız'ı, İtalyan'ı gördü, Rus'u gördü. Onun için bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar. Ben bunları anlatmaya çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.