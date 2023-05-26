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Muharrem İnce'den destek isteyen CHP heyetine soğuk duş: İçimden gelmiyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la konuşmasını aktardı. İnce'nin 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimde gelmiyor' dediği ortaya çıktı.

26 Mayıs 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Muharrem İnce'den destek isteyen CHP heyetine soğuk duş: İçimden gelmiyor
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28 Mayıs'ta Türkiye seçim gündeminden çıkıyor.

Aylardır devam eden yoğun gündemin sonunda seçmen ikinci kez sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalan muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, destek arayışına devam ediyor.

Bu kapsamda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yakın ilişkisi olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bir heyet İnce'ye gönderildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, bu kapsamda kendisine Karalar tarafından verilen bilgileri paylaştı.

Küçükkaya, Karalar'ın İnce'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gibi bir açıklama yapmasını istediğini aktardı.

"BENİ HASTA ETTİLER"

Küçükkaya ziyareti şöyle anlattı:

"Dün Zeydan Karalar Aradı beni. O sırada Muharrem İnce'ye gidiyorlardı. Bilgi vereyim dedi ama sende kalsın dedi.

Sonra ben onu bir daha aradım. Ne oldu dedim Muharrem İnce meselesi. Ona anlattık anlattık "ben hastayım, annem hasta beni hasta ettiler mahvoldum ben" dedi.

"DESTEK VERMEK İÇİMDEN GELMİYOR"

Zeydan Başkan da demiş ki "Senin getireceğin oy belki yarımdır belki azdır geçtim. Sen Ümit Özdağ benzeri bir açıklama yaparsan küstürdüğün, hayal kırıklığına uğrattığın kitle ile barışabilirsin."

Muharrem İnce de demiş ki, aynen Zeydan Karalar'dan duyduğum gibi aktarıyorum; 'İçimden gelmiyor."

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