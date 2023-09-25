Muharrem İnce'den ''İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacağı'' iddiasına cevap

tv100 yayınına konuk olan Devlet Eski Bakanı Masum Türker, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, İYİ Parti'den aday gösterileceğine dair iddiaları sorduğunu ve İnce'nin belediye başkan adaylığı için düşüncesinin olmadığını söyledi.

Türker'in açıklamaları şöyle:

Ben Muharrem İnce'ye adaylık iddialarını sordum. Dedim ki 'Sayın Mehmet Sevigen, Meral Akşener'in göstereceği sürpriz aday siz olabilirsiniz diye tahminde bulunmuş bir televizyon programında'. O da bana şu yanıtı verdi: Öyle bir konu yoktur. Saygılar.