Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kaset' göndermesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerini 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı ve FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜP KILIÇDAROĞLU'NUN TELEFONLARINI AÇMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kumpas sonrasında İnce ile görüştüğünü söylemiş, aynı dakikalarda başka bir kanalda canlı yayında olan Kılıçdaroğlu ise, "Muharrem İnce'yi aradım fakat ulaşamadım" ifadelerini kullanmıştı.

HASTA YATAĞINDAN 'KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEK' İDDİALARINI YALANLADI: SÖYLENTİLER GERÇEK DIŞIDIR

İnce, geride kalan gün de, CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç tarafından ortaya atılan, "İnce, Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacak" iddialarını yalanladı. Hastanede tedavi gördüğünü ve iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır." dedi.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA KASET GÖNDERMESİ: BU İŞLERİN KAZANANI OLMAZ KAYBEDENİ DE BİZ DEĞİLİZ

İnce, bugün yaptığı yeni paylaşımda ise isim vermeden Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır." ifadelerini kullanan İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz." diye konuştu.