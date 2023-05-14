Muharrem İnce'den sert sözler: Eski arkadaşlarım dahil hepsine tek tek dava açacağım

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı.

Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce çifti, oylarını kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

İnce, oy kullandığı sınıftan çıkarken yaptığı açıklamada, basın mensuplarından bir konuda ricada bulunmak istediğini belirterek, kendisine ilişkin yanlış haberler yapıldığını söyledi.



Emniyet Genel Müdürlüğünün bunların sahte olduğunu açıkladığına işaret eden İnce, bunun herkesin başına gelebileceğini ifade etti.



Ortada bir terör örgütü olduğunu söyleyen İnce, "17 kişi gözaltında. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim. Başka yapacağım bir şey yok." diye konuştu.

Bu montajın FETÖ tarafından yapıldığını dile getiren İnce, yayanların her birine dava açacağını kaydederek, şunları söyledi:



"Bunu yayanlar, sırf siyasi gerekçelerle, eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek, avukatlarım şu an tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsinin, her birine dava açacağım. 5 binse 5 bin, 10 binse 10 bin, böyle bir dünya yok. Böyle bir alçaklık olamaz. Hepsi sahtedir. Hepsi FETÖ tarafından yurt dışından üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş. Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar. Allah'ından bulsunlar. Ama mahkeme kararları ortaya çıkınca herkes görecek, Emniyet Genel Müdürlüğü açıklaması ortada, hepsinin sahte olduğu belli. 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa, Allah da onlara yaşatsın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin."

