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Güncel

Muharrem İnce'ye kaset kumpası: 13 kişi gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Muharrem İnce'ye kaset kumpası: 13 kişi gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.

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