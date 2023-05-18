Muharrem İnce'ye kaset kumpası davasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün Ankara Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılardan biri serbest bırakıldı, 13'ü tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür D, Mehmet G. ve Salim Faruk K. "montaj müstehcen videoları yaymak eylemleri" nedeniyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ELİM ÇARPMIŞ VE GÖNDERMİŞİM"

Şüpheli Mehmet G, İnce'ye ait olduğu iddia edilen videonun kendisine kimden geldiğini bilmediği öne sürdü.

Başka bir fotoğraf göndermek istediği arkadaşına yanlışlıkla montaj videoyu ilettiğini belirten Mehmet G, "Elim çarpmış ve göndermişim. WhatsApp uygulamasında komşu Celal olarak kayıtlı kişi arkadaşımdır. Video ile birlikte altındaki metni ben yazmadım. Bana bu şekilde gönderildi. Celal isimli arkadaşın 'böyle bir görüntü var mı' diye sorması üzerine ben de bu videoyu kendisine gönderdim. Asılsız bir habere alet olduğum için üzgün ve pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

Zanlı Ozan Özgür D. ise arkadaşlarının olduğu yazışma grubundan videoyu paylaştığını ifade ederek, "Başka WhatsApp grubundan bu videonun gelmesi üzerine paylaştığım bir videodur. Bizim grubumuz dışarıya kapalı bir gruptur eğer bunu yaymaya niyetim olsaydı başka yerlerde de paylaşırdım." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Salim Faruk K. ise "Burada görünen şahıs Muharrem İnce değildir, paylaşımda herhangi bir isim de belirtmedim. Bir yerden bana geldi ben de paylaştım. Vatanıma ve milletime son derece bağlıyım." şeklinde savunma gerçekleştirdi.

Zanlılar hakkındaki soruşturma sürüyor.