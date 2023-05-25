Muharrem İnce'ye kumpasın detayları ortaya çıktı! ''FETÖ-CHP ortak operasyonu''

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi.

Yaşananlar sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ve partisine yöneltilen 'şantaj' tepkilerini 'Rusya yaptı' diyerek savuşturmaya çalıştı ve FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı. İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini sağlamak için yapılan 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpası soruşturmasında Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, Ankara'da gözaltına alınıp tutuklandı.

tvnet'te canlı yayınına konuk olan İnce'nin avukatı Fidel Okan, CHP-FETÖ-Ankara Kuşu üçgeninde oluşturulan 'kaset' kumpasının bilinmeyenlerini anlattı.

İŞTE CHP-FETÖ-KASET ÜÇGENİNİN BİLİNMEYENLERİ

FETÖ'nün servis ettiği yalanların CHP'de yöneticilik yapan iki kişi tarafından yayıldığını vurgulayan Okan, "Kılıçdaroğlu hiç samimi değil, CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ ve CHP ortak operasyonu söz konusu" diye konuştu.

"BİZZAT CHP KONGRELERİNE KATILIP KONUŞMA YAPANLAR KUMPAS KURDU"

Okan konuya ilişkin gündem olacak açıklamalarında şunları dile getirdi:

"Bu süreç başladı ve Muharrem Bey kampanyalarına devam etti ve arkasından da bilindik gelişmeler başladı. O gelişmeler içerisinde de saldırılar, itibarsızlaştırma süreçleri. Bu saldırılara karşılık verilmesi gerektiğini söyledim. Ankara Kuşu hesabına yönelik işlem yapılması noktasında hızlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledim. Sadece o dosyayla ilgili olarak savcılıklarla, emniyetle görüşmeler yaptıktan sonra da o operasyonlar yapıldı. Süreçle ilgili yapmanız gereken işlemler oluyor. Gözaltı işlemleri yaşandı, süreci takip ettim avukat olarak benim açımdan sona erdi. Orada gördüğüm tablo, kısıtlılık kararı verildi ama Ankara Kuşu hesabı, İnce hakkında kara propaganda yapıp itibarına ciddi saldırılar gerçekleştirirken bu hesaplarla ilintili olan hesaplar da ortaya çıktı. Yurt dışındaki iki ayrı FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ. Daha Garip olanı şuydu, bir taraftan Fetullahçılar bir taraftan Ankara Kuşu, iki CHP'li yönetici de bunları sosyal medyadan yayan isimler. Özgür Ozan diye birisi, bizzat CHP kongrelerine katılıp konuşma yapan birisi. Diğeri de aynı CHP ile doğrudan bağlantılı. FETÖ, Ankara Kuşu ve CHP var. Ankara Kuşu'nun eşi de aynı anda Kılıçdaroğlu ile mitinglerde kalp yapıyor.

Bunların hiçbirisi samimi değil. CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Kılıçdaroğlu o kadar biliyor ki Demokrat Parti'nin kadın kolları başkanı. Yol arkadaşına bu kadar saldırmış bir kişinin hanımıyla böyle bir poz verir mi? Bilmemesi imkansız. CHP'liler şu anda bu isimlere çok yakın. Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ CHP ortak operasyonu söz konusu, Cevheri Güven de bu işleri organize edip, Ali Yeşildağ ile birlikte paylaşımları hazırlıyorlar bunlar da yaygınlaştırıyorlar. Alçakça bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Bunun da etkisi vardır."