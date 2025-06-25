Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeniden CHP'ye katıldı. CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak kürsüde konuşan İnce, Memleket Partisi'nin ise feshedildiği açıklandı.

MALTEPE'DEN CHP'YE DÖNDÜ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu için CHP'nin 29 Mart'ta düzenlediği Maltepe mitingine davet edilen Muharrem İnce'ye, konuşma hakkı tanınmamıştı. İnce, karar sonrası alanı öfkeli şekilde terk etmişti.

İnce, bu olaydan yaklaşık 3 ay sonra CHP'ye geri döndü.

CHP'den "Ortada ilke, değer, duruş, liyakat yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada sadece bir tabela vardır" sözleriyle istifa eden İnce, Memleket Partisi'nin başındayken, CHP'yi "Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez" sözleriyle de eleştirmişti.

İNCE'YE SERT TEPKİ

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Memleket Partilileri CHP'ye üye olmaya davet ederken il başkanında aldığını cevapla neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk, "Euro kuleleri dizenleri Atatürk'ün partisinden dışlamadığınız sürece ben orada olmayacağım." dedi.

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