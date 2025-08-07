İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Muharrem İnce'yi ifşa etti: Küfürler edip bacaklarımı kırdıracağını söyledi

Memleket Partisi kurucularından Ömer Özdoğan, eski genel başkan Muharrem İnce'nin kendisini telefonla arayarak küfürler ettiğini ve bacaklarını kırdırmakla tehdit ettiğini iddia etti.

HABER MERKEZİ7 Ağustos 2025 Perşembe 08:37
Muharrem İnce'yi ifşa etti: Küfürler edip bacaklarımı kırdıracağını söyledi
Memleket Partisi kurucularından Ömer Özdoğan, partisinin eski genel başkanı Muharrem İnce'nin kendisini telefonla arayarak küfürler ettiğini ve bacaklarını kırdırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü. Özdoğan, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

"Kamuoyunun dikkatine" notuyla paylaştığı açıklamada Özdoğan, Muharrem İnce'nin yaptığı telefon görüşmesinde kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve açık şekilde şiddet tehdidi yönelttiğini belirtti.

Özdoğan, "Muharrem İnce, konuşma sırasında beni bulacağını ve fiziki şiddet uygulayacağını, bacaklarını kırdıracağını açıkça ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

ÖZDOĞAN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Özdoğan, "Bu üslup bir siyasetçiye yakışmadığı gibi, hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Ne şahsımı ne de inandığım davayı yolundan çevirebilir." dedi.

Özdoğan ayrıca, olayla ilgili hukuki süreci başlattığını ve tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti.

Memleket Partisi'nde hileli kapanış

