13 Ağustos 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:13

Muharrem orucu ne zaman 2021? sorusu, Muharrem ayının ilk haftasında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye ederek bu ayda tutulan orucun önemine değinmiştir. Peki Muharrem ayı orucu hangi günlerde ve nasıl tutulur? İşte Muharrem ayı orucunun faziletleri...

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN 2021?

Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur.

Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur. Yahudilere benzememek için de sadece Aşure gününde değil, Muharrem ayının 9. ya da 11. gününde de oruç tutmamızı önermiştir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Bu yıl (2021) Aşure günü, 18 Ağustos'ta idrak edilecek.

Aşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

"Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir."

MUHARREM AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Yas ve matem ayı kabul edilen Muharrem ayında tutulan Muharrem orucu, gün doğumundan gün batımına kadar tutulur ve Kerbela şehitlerini anmak üzere eda edilir. 12 İmamlar Orucu ya da Yas-ı Matem orucu olarak da adlandırılan bu oruç, Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur. 12'nci günde ise oruç noktalanır ve 12 İmam ile bu yolda şehit olanların anısına içinde en az 12 çeşit malzeme bulunan Aşure çorbası pişirilir.

MUHARREM ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Muharrem ayında yapılacak oruç niyeti: "Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayının orucunu tutmaya" Eğer Ramazan'dan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Muharrem ayında tutmaya" diye niyet edilir.

Bunun için, oruç kazası olan kimse, bu oruçları tutarken, (ilk kazaya kalan Ramazan orucuna) diye niyet etmeli. Kaza borcumuz yoksa da, yine böyle niyet ederek tutmalıdır. Çünkü tutulan bu oruç, zaten nafile olur. Unutulmuş bir kazamız varsa, onun yerine geçer. Böyle olursa, hem oruç borcumuzu ödemiş olur, hem de o mübarek gün için bildirilen oruç sevabına kavuşmuş oluruz.