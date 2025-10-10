Muhasebe müdürü 40 milyon tokatladı

Adana'da faaliyet gösteren ünlü bir tekstil firmasının sahte imzalı çeklerle soyulduğu ortaya çıktı. Buna göre firmanın muhasebe müdürü S.G. isimli kadın, önce yakın akrabası T.G'ye paravan bir şirket kurdurttu. Sonra da kendi işyerine ait çekleri, bu paravan şirket adına düzenleyen S.G., patronunun imzasını taklit edip, çeklerin T.G. tarafından tahsil edilmesini sağladı. T.G.'nin, bankadan tahsil ettiği çek miktarına ait paradan, kendi komisyonunu aldıktan sonra kalan miktarı B.G. aracılığıyla S.G.'ye elden ulaştırdığı öğrenildi.

BORÇ GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kadın muhasebecinin taklit imzalarla hazırladığı çeklerle kendi şirketinden bir yılda yaklaşık 40 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Yolsuzluğun ortaya çıkmaması için de S.G.'nin, muhasebe kayıtlarını şirket borcunu ödemiş gibi gösterdiği bilgisine de ulaşıldı. S.G.'nin, zimmetine geçirdiği parayla kendisine lüks araç alıp, yurtdışı seyahatlerine çıktığı öğrenildi.

E.B'nin çek vurgunu firmanın kasadaki açığı ihbar etmesiyle belirlendi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA

Yapılan ihbarla polis ekipleri S.G. ile birlikte suç ortakları T.G. ve B..G.'yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından, operasyon için düğmeye basıldı ve 3 zanlı da yakalandı. Organize bir şekilde firmayı dolandırdığı tespit edilen S.G., T.G. ve B.G., sevk edildikleri adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.