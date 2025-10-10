İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8316
  • EURO
    48,3937
  • ALTIN
    5339.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Muhasebe müdürü 40 milyon tokatladı

Adana'da tekstil firmasının patronunun imzasını taklit ederek 40 milyon TL'yi zimmetine geçiren muhasebe müdürü S.G. yakalandı.

Akşam Gazetesi10 Ekim 2025 Cuma 08:37 - Güncelleme:
Muhasebe müdürü 40 milyon tokatladı
ABONE OL

Adana'da faaliyet gösteren ünlü bir tekstil firmasının sahte imzalı çeklerle soyulduğu ortaya çıktı. Buna göre firmanın muhasebe müdürü S.G. isimli kadın, önce yakın akrabası T.G'ye paravan bir şirket kurdurttu. Sonra da kendi işyerine ait çekleri, bu paravan şirket adına düzenleyen S.G., patronunun imzasını taklit edip, çeklerin T.G. tarafından tahsil edilmesini sağladı. T.G.'nin, bankadan tahsil ettiği çek miktarına ait paradan, kendi komisyonunu aldıktan sonra kalan miktarı B.G. aracılığıyla S.G.'ye elden ulaştırdığı öğrenildi.

BORÇ GİBİ GÖSTERİLMİŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kadın muhasebecinin taklit imzalarla hazırladığı çeklerle kendi şirketinden bir yılda yaklaşık 40 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Yolsuzluğun ortaya çıkmaması için de S.G.'nin, muhasebe kayıtlarını şirket borcunu ödemiş gibi gösterdiği bilgisine de ulaşıldı. S.G.'nin, zimmetine geçirdiği parayla kendisine lüks araç alıp, yurtdışı seyahatlerine çıktığı öğrenildi.

E.B'nin çek vurgunu firmanın kasadaki açığı ihbar etmesiyle belirlendi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA

Yapılan ihbarla polis ekipleri S.G. ile birlikte suç ortakları T.G. ve B..G.'yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından, operasyon için düğmeye basıldı ve 3 zanlı da yakalandı. Organize bir şekilde firmayı dolandırdığı tespit edilen S.G., T.G. ve B.G., sevk edildikleri adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Rus güçleri Drujkivka'ya saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.