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  • Mühimmat fabrikasında patlama... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 10 kişi gözaltına alındı
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Mühimmat fabrikasında patlama... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 10 kişi gözaltına alındı

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin, '4 savcımız soruşturmayı yürütüyor. Adli soruşturma kapsamında bu patlamanın nedeni, kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonunda belli olacak. Bu kapsamda şu anda 10 gözaltı söz konusu.' dedi.

25 Aralık 2024 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Mühimmat fabrikasında patlama... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 10 kişi gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç Balıkesir'de meydana gelen patlamaya ilişkin 10 gözaltı olduğunu söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Balıkesir'de meydana gelen patlama neticesinde 11 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaralıların tedavisi de bitmek üzere, bir tanesinin tedavisi devam ediyor.

* Adli soruşturma kapsamında bu patlamanın nedeni, kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonunda belli olacak. Bu kapsamda şu anda 10 gözaltı söz konusu.

  • Balıkesir patlama
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