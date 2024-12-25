Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Tunç Balıkesir'de meydana gelen patlamaya ilişkin 10 gözaltı olduğunu söyledi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* Balıkesir'de meydana gelen patlama neticesinde 11 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaralıların tedavisi de bitmek üzere, bir tanesinin tedavisi devam ediyor.

* Adli soruşturma kapsamında bu patlamanın nedeni, kişi ya da kişiler varsa adli tahkikatın sonunda belli olacak. Bu kapsamda şu anda 10 gözaltı söz konusu.