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Mühimmat fabrikasında patlama! Bakan Yerlikaya: 8'i kadın olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. 8'i kadın olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti' dedi. Bakan Işıkhan ise 'Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması noktasında bakanlığımızın üzerine düşen teftiş konusu başta olmak üzere üzerimize düşen görevi yapacağız' ifadelerini kullandı.

24 Aralık 2024 Salı 16:19 - Güncelleme:
Mühimmat fabrikasında patlama! Bakan Yerlikaya: 8'i kadın olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti
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Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası İçişleri, Savunma ve Çalışma bakanları açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

7 yaralının hayati tehlikesi yok, tedavileri sürüyor

Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz.

8'i kadın olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti

Güvenlik birimlerimizin yapmış olduğu ilk tespiti kamuoyuyla paylaştılar, sabotaj ihtimali yok böyle bir değerlendirme tespit edilmedi.

Bu tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman başsavcılığa arzedecekler ve başsavcılık patlama sebebiyle bilirkişi heyetinin vermiş olduğu ön rapordan sonra kamuoyumuzla bu sebebin ne olduğunu hep beraber öğrenmiş olacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Patlama sabah saatlerinde işyerinin kapsül üretim bölümünde gerçekleşmiş daha sonra ilk belirlemelere göre fabrikanın tavanında çökme meydana gelmiş, kurtarma çalışmaları da ivedilikle başlamıştır.

615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir fabrika

Kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması noktasında bakanlığımızın üzerine düşen teftiş konusu başta olmak üzere üzerimize düşen görevi yapacağız.

Bu tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman başsavcılığa arzedecekler ve başsavcılık patlama sebebiyle bilirkişi heyetinin vermiş olduğu ön rapordan sonra kamuoyumuzla bu sebebin ne olduğunu hep beraber öğrenmiş olacağız.

Mühimmat üretimi yapılan fabrikada son denetim Ağustos ayında yapıldı. Eksiklik tespit edilmedi. İhmal olup olmadığı araştırılıyor.

BAKAN MEMİŞOĞLU: YARALILARIMIZIN DURUMLARI İYİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır" dedi.

Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşın hayatını kaybettiğinin kesinleştiğini bildiren Bakan Memişoğlu, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

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