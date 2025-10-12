Rüşvet ve yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili yeni usulsüzlükler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren belediye iştiraki eski Antepe İnşaat Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Böcek'in turizm alanını belediye kararıyla konut alanına çevirdiğini ifade etti. Erdoğmuş, Böcek'in bu iş karşılığında Oriza Park Sitesi'nden bedelsiz daire aldığını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye iştiraki eski Antepe İnşaat Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, ek ifade verdi. Erdoğmuş, ifadesinde Muhittin Böcek'le ilişkisini, gayrimenkul devirlerini ve inşaat şirketi üzerinden yürütülen usulsüzlükleri ayrıntılarıyla anlattı.

BAŞKASININ ÜZERİNE DAİRE YAPMIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre, İfadesinde Böcek'i Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı 2003 yılından beri tanıdığını belirten Erdoğmuş, 2016 yılının sonlarında Hurma Mahallesi'ndeki Oriza Park Sitesi'nde bulunan bir dairenin de Böcek'in isteğiyle kendi üzerine geçirdiğini anlattı. Böcek'in başkan olduğu için daireyi üzerine yapması çevresinde rahatsızlık oluşturabileceğini için bunun yapıldığını ifade eden Erdoğmuş, bu işlem karşılığında herhangi bir bedel almadığını iddia etti. Erdoğmuş, sitenin yer aldığı alanın turizm tesis alanıyken Böcek tarafından Konyaaltı Belediye Meclisi'nden geçirerek konut alanına çevrildiğini belirtti.

İsmail Erdoğmuş

ŞİRKETTEN 4 DÜKKAN ALDI

2020'de Döşemealtı'ndaki Vali Konakları sitesinde bulunan bir daireyi 650 bin TL bedelle Böcek'ten satın aldığını söyleyen Erdoğmuş, ödemenin Böcek'in şahsi hesabına yaptığını, devir işleminin aynı gün gerçekleştirdiklerini kaydetti. 2023'te EKPA İnşaat'a ait dükkanlarla ilgili süreçte yaşananları anlatan Erdoğmuş, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ve EKPA İnşaat'ın kurucusu olan Sezgin Köysüren arasındaki görüşmede 4 dükkanın Muhittin Böcek'e, 1 dükkanın ise Temuçin'e verilmesi konusunda anlaşma sağlandığını anlattı.

'AVM'DE 50 BİN DOLAR VERDİM'

Erdoğmuş ifadesinde, Eski Genel Sekreter Serkan Temuçin'in kendisinden 1 milyon TL borç istediğini, bunun yerine Temuçin'e Mark Antalya AVM'de 50 bin dolar verdiğini söyledi. Daha sonra bu paranın EKPA İnşaat'taki dükkan için kullanıldığını öğrendiğini, dükkanın Kaan Karbukan adına devredildiğini, ilerleyen süreçte ise Tuncay Sarıhan aracılığıyla 52 bin 600 dolar kendisine iade edildiğini belirtti.

GÖRMEDİĞİ ARAZİYİ DEVRALMIŞ

Erdoğmuş, Böcek ile Gürsu Şelale Konutları'ndaki daire satışıyla başlayan temas sonrası, bu daireyi 2004 yılında 145 bin TL karşılığında Böcek'ten satın aldığını söyledi. Nisan 2004'te Kemer'de Havva Böcek adına kayıtlı yaklaşık 6 dönümlük arazinin yarısının kendi üzerine devredildiğini anlatan Erdoğmuş, bu süreçte herhangi bir ödeme yapmadığını ve işlemin Böcek'in talebiyle gerçekleştiğini beyan etti. Erdoğmuş, bu araziyi hiç görmediğini ifade etti.

