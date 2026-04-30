  Muhittin Böcek soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında gelini Zuhal Böcek de var
Güncel

Muhittin Böcek soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında gelini Zuhal Böcek de var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan 'rüşvet' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 21:30
Muhittin Böcek soruşturmasında yeni gelişme: Aralarında gelini Zuhal Böcek de var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine polis ekipleri Zuhal Böcek ile 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında diğer zanlı da polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Böcek çiftine zorunlu tedavi

CHP'li Böcek'e çifte tutuklama

