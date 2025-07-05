Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa G. B. ve eski gelini Z. K. hakkında "rüşvet" suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

Soruşturmanın ise detayları ortaya çıktı. İstanbul'daki bir dosyada tutuklu yargılanıp tahliye edilen iş insanı Y. Y'nin verdiği ifadeler ve sunduğu belgeler doğrultusunda iki ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldı.

8,5 MİLYON LİRALIK ARAÇ GİYDİRME İDDİASI

İddialara göre, 2024 yerel seçimlerinden kısa süre önce Mustafa G. B. ile Y. Y. arasında yapılan görüşmede, seçim kampanyası için 25 milyon TL talep edildi. Bu meblağın karşılanamaması üzerine, Muhittin Böcek'in seçim çalışmaları kapsamında araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura kesildiği ve ödemenin Y. Y'nin şirketleri üzerinden yapıldığı öne sürüldü. Firma yetkililerinin de bu beyanı doğruladığı belirtildi.

30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

Soruşturmada yer alan ikinci iddiaya göre, Şubat 2025'te Mustafa G. B'nin boşanma sürecindeki eşi Z. K. adına Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındı. Konut bedelinin Y. Y. tarafından üç parça halinde ödendiği, bu ödemelere ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının dosyada yer aldığı iddia edildi.

GÖZALTI VE ARAMA KARARI

Bu gelişmelerin ardından, 5 Temmuz 2025 tarihinde Muhittin Böcek, Mustafa G. B. ve Z. K. hakkında adli işlemler başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, şüphelilere yönelik iki ayrı eylem nedeniyle arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandığı bildirildi. Mustafa G. B'nin ise yurt dışında firari olduğu öne sürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, rüşvet suçu kapsamında titizlikle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.