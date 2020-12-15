Muhittin Böcek'ten bazı CHP'lilere sitem: İnsan olmayı unuttuklarını gördüm

15 Aralık 2020 Salı 20:17 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 20:17

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda zorlu geçen tedavi sürecinin ardından taburcu oldu ve görevinin başına döndü.

Ancak hastanede kaldığı süre zarfında kendisiyle ilgili partisi CHP içerisinde yaşananlara yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Muhittin Böcek, açıklamasında 3,5 ay hastalıkla savaşırken partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu söyledi. "CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm" dedi.

"Herkes insanlığından utandı"

Partisindeki mesai arkadaşlarına sitem eden Muhittin Böcek "vefa" vurgusu yaptı. Hastanede yaşam mücadelesi verdiği sırada arkadaşlarının öleceğini hatta öldüğünü düşünerek hareket ettiklerini belirtti. Bu durumun herkesi insanlığından utandırdığını ifade etti.