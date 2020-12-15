İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2020 Salı / 1 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8359
  • EURO
    9,5279
  • ALTIN
    465.733
  • BIST100
    1395.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muhittin Böcek'ten bazı CHP'lilere sitem: İnsan olmayı unuttuklarını gördüm
Güncel

Muhittin Böcek'ten bazı CHP'lilere sitem: İnsan olmayı unuttuklarını gördüm

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanede olduğu süreçle ilgili bazı CHP'lilerin tavrına sitemde bulundu. Böcek, 'Partimizdeki bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm.' dedi.

15 Aralık 2020 Salı 20:17 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 20:17
ABONE OL

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda zorlu geçen tedavi sürecinin ardından taburcu oldu ve görevinin başına döndü.

Ancak hastanede kaldığı süre zarfında kendisiyle ilgili partisi CHP içerisinde yaşananlara yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Muhittin Böcek, açıklamasında 3,5 ay hastalıkla savaşırken partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu söyledi. "CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm" dedi.

"Herkes insanlığından utandı"

Partisindeki mesai arkadaşlarına sitem eden Muhittin Böcek "vefa" vurgusu yaptı. Hastanede yaşam mücadelesi verdiği sırada arkadaşlarının öleceğini hatta öldüğünü düşünerek hareket ettiklerini belirtti. Bu durumun herkesi insanlığından utandırdığını ifade etti. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.