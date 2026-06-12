Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Dosya Ankara'ya gönderildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
HABER MERKEZİ12 Haziran 2026 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi