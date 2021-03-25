Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı

25 Mart 2021 Perşembe 13:30 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 13:30

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı, vefatının yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, hayatı ve siyasi yaşamı boyunca yaptığı bazı açıklamalarla da siyasete damga vurdu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun beraberindeki 5 kişiyle irtihal ettiği helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma halen sürüyor. Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? İşte hayatı ve vefatına ilişkin detaylı bilgi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla'ya bağlı Elmalı köyünde ailenin üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

Muhsin Yazıcıoğlu, 1972'de üniversite için Ankara'ya geldi. Ülke de üniversiteler de hareketliydi.

1978'de önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ardından genel başkanlık koltuğuna oturdu. Aynı yıl Ülkücü Gençlik Derneği'ni kurdu. MHP'de de görev aldı. Genel Başkan Müşavirliği yaptı.

MAMAK GÜNLERİ

12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kalan Muhsin Yazıcıoğlu, 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan herhangi bir ceza almadı.

Ama davasına ara vermedi. 1987'de cezaevinden çıktı. Yoluna devam etti.

Darbe mağduru ülkücülere ve onların ailelerine yardım elini uzattı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nı kurdu.

Aynı yıl siyasete de döndü. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

1991'de Sivas'tan milletvekili seçildi. 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni kurdu.

1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı oldu. "O, inançlarınızı Meclis'e taşıyacak" sloganıyla, Sivas'tan milletvekili seçildi.

1992 yılı Temmuz ayında, "içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için" bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi.

24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden meclise girdi. 28.02.1996 tarihinde ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü.

26 Nisan 1998'de yapılan 3. Büyük Kurultay'da, 8 Ekim 2000 tarihinde yapılan 4. Büyük Kurultay'da, 2 Haziran 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kurultay'da,20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay'da,30 Nisan 2006 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kurultay'da ve 15 Nisan 2007 2.Olağanüstü Büyük Kurultayda tekrar BBP Genel Başkanlığına seçilmiştir.

22 Temmuz Erken Genel seçimlerinde BBP'nin seçimi protesto etmesi sebebiyle partisinden istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olup 23. dönem milletvekilliğine seçilmiştir.Daha sonra BBP'ye katılarak TBMM'de Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili olarak BBP'yi Meclis'te temsil etmiştir.19 Ağustos'ta yapılmış olan BBP'nin 3.Olağanüstü Büyük kurultayında tekrar Genel Başkan olmuştur.

Muhsin Yazıcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı..

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN VEFATI

25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan helikopterle Yozgat'a gidiyordu...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter saat 14.37'de Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek için havalandıktan 26 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle Keş dağı, Kuru Dere Kanlıçukur mevkine düştü.

Enkaza ancak üç gün sonra "Kanlı Çukur" mevkiinde ulaşıldı. Helikopterdeki 5 kişinin yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetmişti.

Yazıcıoğlu'nun yanı sıra helikopterde bulunan altı kişi de hayatını kaybetti. Kazanın ardından hazırlanan otopsi raporunda, Yazıcıoğlu'nun düşme anından sonra bir saat daha hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Yazıcıoğlu ve helikopterde bulunanların naaşına ancak 48 saat sonra ulaşılması ise büyük tepki yaratmış, 17 gönüllü köylü tarafından bulunan enkazın 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin 115 kilometre uzağında olduğu anlaşılmıştı. Yazıcıoğlu'nun cenazesi vefaından altı gün sonra Taceddin Dergahı'na defnedildi.

ŞAİBELİ "KAZA"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun beraberindeki 5 kişiyle irtihal ettiği helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma ve davalar, Ankara ile Kahramanmaraş'ta halen devam ediyor.

Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan helikopter kazasına ilişkin ilk iddia, helikopterin düştüğü anlarda bölgede üç savaş uçağının bulunduğu yönündeydi.

Olay günü helikopterin uçuş güzergâhında üç şüpheli jetin uçtuğu, söz konusu bu jetlerin helikopterin yakınından geçerek türbülans etkisiyle düşmesine neden olduğu öne sürüldü. Diğer bir iddia ise helikopter pilotu Kaya Mustafa İstektepe'nin üç şüpheli jetin egzos dumanın etkilenerek karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadığı, pilotun seyir hakimiyetini kaybettiği için helikopterin çakıldığı şeklindeydi. Yazıcıoğlu ailesi, ve avukatlar iddiaların peşine düşüp davalar açsa da hiçbir sonuç elde edemediler.

Pilot İstektepe'nin kanında yüzde 24, gazeteci İsmail Güneş'te yüzde 27, Muhsin Yazıcıoğlu'nda ise yüzde 13 seviyesinde karbonmonoksit tespit edildiği öne sürülüyor, bilirkişi raporlarında yüzde 24 oranındaki karbonmonoksit gazının pilotta sarhoşluk, dikkat bozukluğu, baygınlık gibi tesirler yapabileceği iddia ediliyordu.