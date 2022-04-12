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  • Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesi talebi
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesi talebi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ailesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti.

IHA12 Nisan 2022 Salı 12:49 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 12:49
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Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu Hakan Ural'a teşekkür mesajı iletti.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki önemli gelişmenin ardından Furkan Yazıcıoğlu mesajında şu sözlere yer verdi. "Hakan bey, öncelikle şahsım ve ailem adına bizlere göstermiş olduğunuz sevgi ve muhabbetten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere suikast davamızın 13'üncü yılındayız. Verdiğimiz bu adalet mücadelesinde kritik bir sürece girdik. Savcılığa vermiş olduğumuz dilekçedeki hususlara bakılarak bir rapor hazırlanmasını bekliyoruz. Dilekçede belirtilen eksiklikler tamamlanmadan alınacak bilirkişi raporunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Çünkü bu eksikliklere rağmen rapor bilimsel bir rapor olmayacak, hatalı ve yanlış olacaktır. Adaletin elbet tecelli edeceği inancıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ömrünü milletine adamış olan liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını hassasiyet göstererek gündeminize aldığınız için başta siz olmak üzere bize desteklerini esirgemeyen Türk milletine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

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