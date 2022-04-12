İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6739
  • EURO
    15,9653
  • ALTIN
    924.201
  • BIST100
    2449.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme! Askeri jetle takip ettiler iddiası
Güncel

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme! Askeri jetle takip ettiler iddiası

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir iddia ortaya atıldı. Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatları, kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiğini öne sürdü.

TRT Haber12 Nisan 2022 Salı 05:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 05:53
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yazıcıoğlu'nun ailesinin avukatları, FETÖ/PYD'den yargılanan bir pilotun, kazadaki helikopteri askeri jetle takip ettiğini iddia etti.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiğini, jet pilotunun da FETÖ/PDY'den yargılandığını öne sürdü.

Dosyaya 18 maddelik yeni bir dilekçe sunuldu.

OLAY GÜNÜ HELİKOPTERİ TAKİP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN JETİN PİLOTU FETÖ'DEN YARGILANIYOR

Dosyaya 18 maddelik yeni bir dilekçe sunuldu.

Pilotun, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu Adil Öksüz'le 152 kez telefon görüşmesinin olduğu iddia edildi.

Söz konusu iddialar çerçevesinde, bilirkişi kurulunun detaylı teknik verilerle doyurucu bir rapor hazırlanması gerektiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.