Muhtar, eski muhtarın kardeşi ve arkadaşları tarafından dövüldü

Olay, dün Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şirinevler Mahallesi muhtarı seçilen Tarık Set, muhtarlık binasında tadilat yaparken, eski muhtar Yaşar T.'nin kardeşi Hayati T. yanına geldı. Hayati T., Tarık Set'e, "Sana burada muhtarlık yaptırmam" deyince tartışma çıktı. Hayati T., konuşmak için muhtar Set'i aracına aldı. Tarık Set'i boş bir araziye götüren Hayati T., arkadaşlarını da çağırdı. Hayati T. ve yaklaşık 10 arkadaşı, burada Tarık Set'i dövdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören şüpheliler kaçtı. Hastaneye götürülen Muhtar Tarık Set, darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Tadilat yaparken yanına gelen eski muhtarının kardeşi Hayati T.´nin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Şirinevler Mahallesi Muhtarı Tarık Set, "Muhtarlık binasında temizlik ve boya işleri yapıyordum. Eski muhtarın kardeşi beni dışarı çağırdı. Yanımda ailem de vardı. 'Burada sana görev yaptırmam' dedi. Bana silah gösterdi. Sonra benimle konuşmak istediğini söyledi. Boş bir araziye geçtik. Olay yerine 4 araçla yaklaşık 10 kişi geldi. Hayati.T. belinden silah çıkardı, arkadaşları sakinleştirdi. Beni darp ettiler. Polis ekipleri geliyor denildiğinde orada kimse kalmadı. Hastaneye gidip darp raporlarımızı aldık ve şikayetçi olduk" dedi.