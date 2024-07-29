''Muhtarlar Akademisi''nin işbirliği protokolü yapıldı

Törende konuşan Vali Davut Gül, kentte görev yapan 961 muhtara, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile eğitim vereceklerini söyledi.

Muhtarların oluşturduğu federasyonlar ve konfederasyonların da buna destek vereceklerini dile getiren Gül, Muhtarlar Daire Başkanlığının da bu konuyu koordine edeceğini belirtti.

Gül, muhtarlara eğitimlerin Anadolu Yakası'nda Marmara Üniversitesi, Avrupa Yakası'nda ise İstanbul Üniversitesi ile verileceğini anlatarak, "Eğitimler, muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet verirken karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere, herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bilgiler ve muhtarlığımızın temel esasları gibi genel hatlarıyla 'hap bilgi' şeklinde üniversitelerimizin desteğiyle verilecek." dedi.

Üniversite rektörlerine, hocalarına, muhtarlara ve bu işin koordinasyonunu yapanlara teşekkür eden Gül, bununla birlikte muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet vereceğine inandığını kaydetti.

Vali Gül, muhtarların her daim yanında olacaklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızı il valilerine ve ilçe kaymakamlarına emanet etti. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu emaneti olarak muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Gelecek hafta başından itibaren başlayacak eğitimlerin bir hafta süreceğini aktaran Gül, kamu hizmetleri başta olmak üzere muhtarların mahallede karşılaştığı her konu ve alanda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitimler olacağını kaydetti.

Vali Gül, hayata dair her konuda muhtarlara iletişim kanallarını anlatacaklarının altını çizerek, "Vatandaşlarımıza nasıl daha iyi yardımcı olabileceklerini anlatacağız. Kamu hizmetlerinden doğrudan nasıl yararlanabileceklerini muhtarlarımıza anlatmış olacağız. Bunu da üniversitelerimizin eliyle yapacağız. 961 muhtarımızın tamamını bir takvim dahilinde eğitimden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "YENİ DERSLER, YENİ FARKLI BAKIŞLAR MÜMKÜN OLACAK"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, muhtarların geçmiş tecrübeleriyle beraber güncellenmelerinin her zaman için yararlı olacağını söyledi.

Prof. Dr. Zülfikar, "Üniversitemizin özellikle dijital teknolojinin ilerlediği, yapay zekanın arttığı ve birçok şeyin bilgisayar programına dahil olduğu süreçte, bu programları da kendi eğitim, bilgilenme süreçlerine dahil edebilecekleri yeni dersler, yeni farklı bakışlar mümkün olacak. Biz de onları bir eğitim modülü şeklinde sunacağız." dedi.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, "Milletimizle doğrudan ilişkili olan, açıkçası eğitimlerinin de en üstte olmasına arzu ettiğimiz muhtarlarımızla ilgili Muhtarlar Akademisi için üniversitemizde uzman personelimizle birlikte iyi bir eğitim programı uygulayacağız." diye konuştu.

Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut ise halka doğrudan en güzel hizmeti sağlama noktasında kendilerine bir fırsat doğduğunu anlattı.

Aykut, "Temsil etmiş olduğum kurumumuz adına başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize, kıymetli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta da yıllardan beri bu projeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Türk milletinin yaşam biçimi olan demokrasinin temel taşı muhtarların çağa ayak uydurması noktasında mutlaka bir eğitim alması gerektiğine dikkati çeken Delibalta, bu projenin kendilerine heyecan verdiğini söyledi.

- EĞİTİM SONUNDA MUHTARLARA SERTİFİKA VERİLECEK

Her iki üniversiteyle İstanbul Valiliğinin imzaladığı protokol kapsamında, muhtarların, görev yaptıkları mahallelerde karşılaştıkları sosyal, hukuki, psikolojik, sağlık ve yönetimsel sorunların çözümünde akademik bilgilerle donatılması amaçlanıyor.

Valilik ve üniversitelerin eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlayacağı projeyle eğitim programlarıyla akademisyenler tarafından muhtarlara bazı bilgiler aktarılacak.

Eğitimlerin sonunda muhtarlara sertifika verilecek ve mezuniyet törenleri düzenlenecek.