İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Güncel

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

AA31 Mart 2024 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
ABONE OL

Merkeze bağlı Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vali Mustafa Eldivan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Talha Övet, köye gelerek taraflarla görüştü.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı köyde, oy verme işlemi devam ediyor.

Öte yandan, yaralanan Talip Yıldırım'ın, muhtar adaylarından birinin oğlu olduğu öğrenildi.

  • Bayburtta
  • muhtarlık
  • seçimi
  • yaralanma
  • kavga
  • kişi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.