''Mühür kırma'' provokasyonu için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi devam ederken sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Akımı başlatanların Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken mührü kırdıkları gözlemlendi. Kasıtlı bir sabotaj, provokasyon ve süreci uzatmak için yapılan eylemler takibe alındı.

Oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıp, sosyal medya platformlarında paylaşanların suç işledikleri ve bu provokasyonun 7 yıl gibi ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.