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Güncel

''Mühür kırma'' provokasyonu için harekete geçildi

14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatarak sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında işlem başlatılacağı ifade edildi.

14 Mayıs 2023 Pazar 16:47 - Güncelleme:
''Mühür kırma'' provokasyonu için harekete geçildi
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi devam ederken sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Akımı başlatanların Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken mührü kırdıkları gözlemlendi. Kasıtlı bir sabotaj, provokasyon ve süreci uzatmak için yapılan eylemler takibe alındı.

Oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıp, sosyal medya platformlarında paylaşanların suç işledikleri ve bu provokasyonun 7 yıl gibi ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.

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