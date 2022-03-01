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Müjdeyi Bakan Pakdemirli duyurdu: 5 bin kişi istihdam edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

IHA1 Mart 2022 Salı 21:57 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 21:57
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Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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