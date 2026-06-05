İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2026 Cuma / 20 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,0835
  • EURO
    53,1495
  • ALTIN
    6404.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Bakan Gürlek: Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz
Güncel

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Bakan Gürlek: Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz' dedi.

IHA5 Haziran 2026 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! Bakan Gürlek: Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz
ABONE OL

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

5 katlı bina yerle bir oldu! O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.