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  • Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş 50 gündür aranıyor
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Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş 50 gündür aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 50 gündür devam ediyor.

AA30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
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Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları kapsamında dalgıçlar farklı noktalarda dalış gerçekleştiriyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde su altını ve üstünü kontrol ediyor, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları inceliyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

  • Müküs Çayı
  • Eyüp Güneş
  • akıntı

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