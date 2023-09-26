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Mülteci düşmanlığını körükleyen iddiaya yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

26 Eylül 2023 Salı 17:53 - Güncelleme:
Mülteci düşmanlığını körükleyen iddiaya yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı.

Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandırımı, KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığıyla yapılmaktadır.

Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandım', KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığı ile yapılmaktadır.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir."

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