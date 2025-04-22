Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Mümtazer Türköne'nin herhangi bir temele dayanmadan Terörsüz Türkiye hedefine yönelik ortaya attığı "Başkan Erdoğan süreci baltalayacak, Devlet Bahçeli ülkeyi erken seçime götürecek" iddialarına Star Gazetesi yazarı Resul Tosun tepki gösterdi.

Tosun, gazetenin bugünkü yazısında Türköne'nin temelsiz iddialarına değindi.

Devlet Bahçeli'nin Türkiye'yi erken seçime götürme ihtimalinin bulunmadığına dikkat çeken Tosun, yazısında "Cumhur İttifakı'ndan kopmuş bir MHP'nin erken seçimden karlı çıkamayacağını en iyi Devlet Bey bilir. Çünkü MHP'den kopan ve büyük oranda MHP tabanına hitap eden BBP, ZP, İP, AP bir araya gelirlerse MHP'yi zorlayacağını bilir." ifadelerine yer verdi.

"AK PARTİ'NİN DESTEĞİ OLMADAN ERKEN SEÇİM KARARI MÜMKÜN DEĞİL"

Tosun, erken seçim kararı alınması için 360 milletvekilinin imzasının gerektiğini, halihazırda AK Parti'nin 272 milletvekilinin olduğunu dile getirdi. Meclis çoğunluğunun beşte üçünün imzasının olması gerektiğini vurgulayan Tosun, "AK Parti dışındaki MHP dahil bütün partilerin sahip olduğu oy sayısının toplamı 330'u bile bulmuyor." dedi.

"İDDİALARIN İÇİ BOŞ"

Terör örgütü PKK'nın feshedilip silah bırakmasıyla sürecin en karlı çıkanların birinin AK Parti ve Başkan Erdoğan olacağına değinen Tosun, " DEM seçmeninin %99'unun Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin göstereceği adaya sıcak bakacak demektir." ifadelerine yer verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"

Türköne'nin iddialarının içi boş olduğunu vurgulayan Resul Tosun, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasının devam ettiği bir süreçte bu türden içi boş tartışmaların bu soruşturmayı unutturmaktan öte bir anlam taşımadığına dikkat çekti.