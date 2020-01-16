16.01.2020 15:27 - Güncelleme: 16.01.2020 15:27

Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Mumya filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis’in yer aldığı filmin yönetmenliğini Alex Kurtzman üstleniyor. Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mumya filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers’ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu.

MUMYA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tom Cruise - Nick Morton

Sofia Boutella - The Mummy / Princess Ahmanet

Annabelle Wallis - Jenny Halsey

Jake Johnson - Sgt. Vail

Courtney B. Vance - Col. Gideon Forster

Russell Crowe - Dr. Henry Jekyll

Selva Rasalingam - King Menehptre

Dylan Smith - Lorenzo Montanari

Rez Kempton - Foreman

Javier Botet - Set

Chasty Ballesteros - Kira Lee

Marwan Kenzari - Agent of Prodigium

Alaa Salf - Sickle Slave