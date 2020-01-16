Bu akşam Star Tv'de saat 20:00'da ekranlara gelecek olan Mumya filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis’in yer aldığı filmin yönetmenliğini Alex Kurtzman üstleniyor. Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Mumya filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..
MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers’ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu.
MUMYA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Tom Cruise - Nick Morton
Sofia Boutella - The Mummy / Princess Ahmanet
Annabelle Wallis - Jenny Halsey
Jake Johnson - Sgt. Vail
Courtney B. Vance - Col. Gideon Forster
Russell Crowe - Dr. Henry Jekyll
Selva Rasalingam - King Menehptre
Dylan Smith - Lorenzo Montanari
Rez Kempton - Foreman
Javier Botet - Set
Chasty Ballesteros - Kira Lee
Marwan Kenzari - Agent of Prodigium
Alaa Salf - Sickle Slave